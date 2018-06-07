Промоутер: Головкин хочет драться с Альваресом, готов пойти на уступки

Как мы сообщали ранее, промоутер Оскар де ла Хойя (Golden Boy Promotions) окончательно отказался от идеи организовать реванш подопечному, мексиканскому средневесу Саулю Альваресу (49-1-2, 34 КО) с чемпионом Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) из Казахстана.

Стороны не сумели договориться о распределении призового фонда — чемпиону предлагали 35-40%, но Головкин настаивал на половине.

Как стало известно Las Vegas Review Journal от промоутера Тома Лёффлера (360/GGG Promotions), Головкин передумал и готов принять бой на условиях 55/45 в пользу Канело.

«Геннадий готов отказаться от претензий на половину призового фонда, — сообщил Лёффлер. — Немного легче стало после того, как IBF отобрала у Геннадия титул — теперь нам не надо беспокоится о поединке с обязательным претендентом. Не хочу критиковать решение де ла Хойя, но ведь сегодня бой между Головкиным и Альваресом — крупнейшее событие в мире бокса. Моя задача — найти компромисс, сделать так, чтобы реванш состоялся».

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Напомним, у Альвареса уже нашли замену Головкину — контракт на то, чтобы подраться 15 сентября с Канело предложен американцу Дэниелу Джейкобсу (34-2, 29 КО).

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