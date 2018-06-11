Ещё
Тренер Головкина: Переговоры с Альваресом продолжаются
Далее:
Читайте также:
Ещё
Овечкин решил не возвращаться в Россию
Овечкин решил не возвращаться в Россию

Тренер Головкина: Переговоры с Альваресом продолжаются 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
По словам тренера Абеля Санчеса, его подопечный, чемпион WBA Super/WBC в среднем весе Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) из Казахстана всё ещё может 15 сентября провести реванш с популярным мексиканским бойцом Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).
Ранее стороны зашли в тупик в вопросе распределения призового фонда — команда Головкина просит половину, в команде Альвареса готовы пойти максимум на распределение призового фонда в соотношении 60/40 в пользу подопечного.
После того, как у Альвареса заявили о прекращении переговоров с Головкиным и начале переговоров с амриканцем Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО), команда казахстанца согласилась пойти на уступки.
Правда, тренер Головкина указывает другие причины уступок со стороны чемпиона: «Геннадий понимает, что болельщики хотят увидеть реванш. Поэтому он и (промоутер) Том (Лёффлер) обратились к (президенту и собственнику Golden Boy Promotions) Эрику (Гомесу) и Оскару (де ла Хойя). Сейчас ведутся переговоры, а значит, есть шанс, что реванш таки состоится. Если переговоры идут, значит, не всё потеряно».
Читайте также: Головкину нужно прийти в себя, и тогда реваншу с Канело быть — промоутер
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился вничью.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Названа дата и место следующего боя Тайсона Фьюри: он обещает соперника «получше» Верь, да не завирайся Хантер забил Киладзе до отмашки рефери
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy61
Британцы назвали худший город ЧМ-201871
Овечкин решил не возвращаться в Россию7
Сборная Аргентины может лишиться тренера из-за скандала2
«Малобюджетный» футболист заказал на свадьбу Урганта60
Видео
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Футболист спас журналистку ударом ноги
Футбол
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
01:39
Меркель посоветовали «не злить Путина»
Футбол ЧМ по футболу 2018
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение