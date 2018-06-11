Тренер Головкина: Переговоры с Альваресом продолжаются

По словам тренера Абеля Санчеса, его подопечный, чемпион WBA Super/WBC в среднем весе Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) из Казахстана всё ещё может 15 сентября провести реванш с популярным мексиканским бойцом Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Ранее стороны зашли в тупик в вопросе распределения призового фонда — команда Головкина просит половину, в команде Альвареса готовы пойти максимум на распределение призового фонда в соотношении 60/40 в пользу подопечного.

После того, как у Альвареса заявили о прекращении переговоров с Головкиным и начале переговоров с амриканцем Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО), команда казахстанца согласилась пойти на уступки.

Правда, тренер Головкина указывает другие причины уступок со стороны чемпиона: «Геннадий понимает, что болельщики хотят увидеть реванш. Поэтому он и (промоутер) Том (Лёффлер) обратились к (президенту и собственнику Golden Boy Promotions) Эрику (Гомесу) и Оскару (де ла Хойя). Сейчас ведутся переговоры, а значит, есть шанс, что реванш таки состоится. Если переговоры идут, значит, не всё потеряно».

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Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился вничью.

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