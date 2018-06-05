Тренер Пакьяо: у Матиссе слабый подбородок

Джастин Форчун, тренер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, рассказал о подготовке своего подопечного к бою с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукасом Матиссе , который пройдёт в Куала-Лумпуре (Малайзия).

«У Матиссе слабый подбородок и исходя из этого мы будем строить тактику на бой. Лукас на ринге агрессивен и напорист и против Мэнни он будет боксировать в своём обычном стиле — ждём, что Пакьяо станут атаковать грязно, будут пытаться зажать в угол или прижать к канатам», — сказал Форчун Phil Boxing.