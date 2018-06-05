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Тренер Пакьяо: у Матиссе слабый подбородок
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Тренер Пакьяо: у Матиссе слабый подбородок 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: Vringe.com
Джастин Форчун, тренер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, рассказал о подготовке своего подопечного к бою с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукасом Матиссе, который пройдёт в Куала-Лумпуре (Малайзия).
«У Матиссе слабый подбородок и исходя из этого мы будем строить тактику на бой. Лукас на ринге агрессивен и напорист и против Мэнни он будет боксировать в своём обычном стиле — ждём, что Пакьяо станут атаковать грязно, будут пытаться зажать в угол или прижать к канатам», — сказал Форчун Phil Boxing.
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