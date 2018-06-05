Пока Ломаченко восстанавливается, Бельтарана призывают провести реванш с Моузесом

40-летний намибиец Паулюс Моузес (40-4, 25 КО) не теряет надежды добиться реванша с мексиканским чемпионом мира по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО), которому он уступил по очкам в поединке за вакантный пояс в феврале этого года. Промоутер африканца, Нестор Тобиас , убеждён, что судьи несправедливо лишили победы его подопечного, и реванш всё расставит по своим местам.

«Теперь, когда у Бельтрана есть титул чемпиона мира, мы можем забыть о его проблемах с американской визой и провести настоящий бой, — говорит Тобиас в интервью BoxingScene. — Надеюсь, судьи смогут оценить реванш честно, хотя на сей раз мы и не планируем доводить до решения судей».

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«В современном мире бокса есть всего несколько реваншей, которые имеют смысл, и это один из них, — уверен Нестор. — Бельтран должен доказать, что он настоящий чемпион, потому что теперь на его стороне не будет судей и масс-медиа. Уверены, что на этот раз его ждёт главное избиение в жизни. Моузес всегда готов провести реванш, потому что он, как и многие болельщики во всём мире, был очень разочарован решением судей. Мы призываем Бельтрана сразиться с Моузесом ещё раз».

Напомним, что Бельтран должен был стать следующим соперником Василия Ломаченко — их поединок за объединение титулов WBO и WBA планировался на 25 августа. Однако, из-за травмы плеча и проведённого хирургического вмешательства очередной выход Василия в ринг перенесли на 8 декабря. Станет ли Раймундо дожидаться зимы или решит провести защиту против другого соперника, пока не известно.

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