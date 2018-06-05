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Проект на $1 млрд: Херн договаривается с Чавесом, Гарсией и близнецами Чарло
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Проект на $1 млрд: Херн договаривается с Чавесом, Гарсией и близнецами Чарло 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Первый американский вечер бокса по проекту британского промоутера Эдди Херна состоится, вероятно, в сентябре. Функционер рассказал, что ведёт переговоры с различными бойцами, в том числе суперсредневесом Хулио Сесаром Чавесом-младшим, братьями Чарло — Жермеллом и Жермаллом, а также Мигелем Анхелем Гарсией.
«Чавес точно в списке наших интересов, — сообщил он Boxing News и пояснил: — Необязательно быть хардкорным и элитным парнем, чтобы зарабатывать деньги. Он может драться, и при этом он приносит прибыль. Можно его погонять по крупным шоу в Эл-Эй, а затем вывести на какого-то чемпиона в 76,2 кг — и всё, готов крутой бой с крупными деньгами и ТВ-подписками латиноамериканских фанатов».
Херн напомнил, что боксёры, которые на контракте у промоутеров, его в этом проекте не интересуют: «Нам не интересно влезать во все эти дрязги, проблемы с договорами. Мы работаем со свободными бойцами или теми, кто выступает в PBC».
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Промоутер также посетовал, что для входа на американский рынок приходится переплачивать местным боксёрам, в отличие от британского рынка, и для старта проекта в нём будут только «одно, два или три реально громких имени».
По словам Херна, Майки Гарсиа «очень сильно заинтересован», идут переговоры с близнецами Чарло. Также, заявил он, звёздные бойцы могут обсудить с ним однократное выступление в рамках платформы — хоть Уайлдер, хоть Головкин.
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