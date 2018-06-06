Пакьяо не интересует бой с Кроуфордом, он хочет драться с Ломаченко — Боб Арум

Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) в эфире Sirius XM Boxing Radio заявил, что филиппинская легенда бокса Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) не заинтересован в поединке против американца Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО), но хотел бы помериться силами с украинским чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Василием Ломаченко (11-1, 9 КО).

«Мне немного сложно говорить о том, чего хочет Мэнни Пакьяо. Но точно знаю, что бой против Кроуфорда его абсолютно не интересует. Он сам мне об этом сообщил. Парень, с которым он хотел бы встретиться в ринге — это Ломаченко. Причём, в лёгком весе. Говорит, он может сделать лимит лёгкого веса», — заявил промоутер.

Отметим, Пакьяо не выступал в лёгком весе с июня 2008-го года — тогда в Лас-Вегасе (штат Невада, США) филиппинец защитил титул WBC, одержав победу техническим нокаутом над американцем Дэвидом Диасом (36-4-1, 17 КО).

А с июня 2012-го года Пакьяо боксировал исключительно в лимите полусреднего веса (до 66,7 кг). 15 июля в Малайзии легендарный филиппинец попытается отобрать «обычный» титул WBA в весе до 66,7 кг у аргентинского панчера Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО).

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