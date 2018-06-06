Фальстарт: Фьюри избил Сефери на открытой тренировке — фото и видео

9 июня в Манчестере (Великобритания) состоится долгожданное возвращение в ринг британского супертяжа-скандалиста, бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО), не выступавшего с декабря 2015-го года, то есть с момента победы над украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).

Для камбэка подобран более чем проходной соперник — безвестный албанский экс-крузер Сефер Сефери (23-1, 21 КО).

Не откладывая дело в долгий ящик, Фьюри уже на открытой тренировке пригласил Сефери к себе в ринг и жестоко с ним расправился.

Фото: BoxingScene

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