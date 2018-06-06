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Реальный моряк вышел против наглого ММА-воина
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Реальный моряк вышел против наглого ММА-воина 

Don't Panic 4 часа назад
Фото: Don't Panic
В день ВМФ на ринг у самого моря вышел побороться за честь флота реальный моряк. Он даже не стал представляться публике, а сразу ринулся в бой — противником его был профессиональный ММА-воин.
С самого начала стало ясно, что ни о каком уважении соперника ММА-деятель и понятия не имеет. Он собирался решить все парой бодрых ударов в челюсть, но морячок, к удивлению толпы, двигался очень четко и легко ушел.
А вот прохода в ноги моряк не ожидал. Видимо, в рядах ВМФ не предполагают, что соперник может провернуть такой трюк. На этом и «выехал» профик: перевел бой в партер и забрал руку противника на болевой.
Ну, схватка в таком полупрофессиональном ринге всегда полна неожиданностей. Иногда даже регбист выносит тут реальных бойцов — вот это выглядит действительно круто.
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