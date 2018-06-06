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Шафиков, Богачук, Себайо прошли взвешивание: результаты и фото
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Шафиков, Богачук, Себайо прошли взвешивание: результаты и фото 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене The Avalon в Голливуде (США). Боксёры показали следующий вес: Денис Шафиков (38-4-1, 20 КО) — 59,6 кг Эктор Рубен Амбрис Суарес (12-6-1, 6 КО) — 59,6 кг 8-раундовый бой во втором полулёгком весе (до 59 кг) Сергей Богачук (7-0, 7 КО) — 69,6 кг Сесар Сориано Берумен (26-37-3, 16 КО) — 69,1 кг 6-раундовый бой во втором полусреднем весе (до 69,9 кг) Брайан Себайо (2-0, 1 КО) — 66,3 кг Адан Ахумада (3-4-2, 2 КО) — 66,5 кг 4-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг)
ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу, возможно, появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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