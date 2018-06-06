Названа дата боя Бивола с Чилембой

Бивол сразится с Чилембой 4 августа

Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол , который ранее заявил, что планирует вернуться на ринг летом 2018 года, проведёт свой поединок 4 августа.

Бой состоится в Атлантик-Сити в США и соперником россиянина станет южноафриканский боксёр Исаак Чилемба. Это подтвердил на своей официальной странице в «Твиттере» глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский

Ранее Бивол сообщил, что в рамках подготовки к этому бою проведёт общефизический сбор в Кисловодске.