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Названа дата боя Бивола с Чилембой
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Бивол сразится с Чилембой 4 августа 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол, который ранее заявил, что планирует вернуться на ринг летом 2018 года, проведёт свой поединок 4 августа.
Бой состоится в Атлантик-Сити в США и соперником россиянина станет южноафриканский боксёр Исаак Чилемба. Это подтвердил на своей официальной странице в «Твиттере» глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский.
Ранее Бивол сообщил, что в рамках подготовки к этому бою проведёт общефизический сбор в Кисловодске.
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