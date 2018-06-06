Гайдарбек Гайдарбеков: «Боксерский турнир памяти Магомед-Салама Умаханова в этом году по-особенному значим» (видео)

Гайдарбек Гайдарбеков : «Боксерский турнир памяти Магомед-Салама Умаханова в этом году по-особенному значим» (видео) Подготовку к международному турниру по боксу памяти Магомед-Салама Умаханова обсудили сегодня в министерстве по физической культуре и спорту республики.

По словам статс-секретаря-заместителя министра спорта РД, олимпийского чемпиона по боксу Гайдарбека Гайдарбекова, в этом году турнир имеет особенное значение.

«Международный турнир по боксу памяти Магомед-Салама Ильясовича Умаханова — традиционное календарное наше мероприятие. Однако в этом году турнир по-особенному значим для нас. Он юбилейный, состоится в 20-й раз и к тому же совпал с еще одним юбилеем — 100-летием со дня рождения Магомед-Салама Умаханова. Поэтому оргкомитет турнира готовился к нему с особой ответственностью», — подчеркнул Гайдарбеков.

Он также сообщил, что в турнире примут участие спортивные делегации из 23 стран: Азербайджана, Латвии, Швеции, Нигерии, Индии, Египта, Польши, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Эстонии, Армении, Израиля, Анголы, Венесуэлы, Ганы, Пакистана, Норвегии, Монголии, Афганистана и России.

«На наш турнир всегда охотно приезжают боксеры. Не стал исключением и этот год. К сожалению, по объективным причинам не смогли приехать в этом году кубинцы. За то впервые в истории примут участие отдельным от сборной России составом боксеры из Крыма. Всего в турнире примут участие 210 боксеров. Впервые в истории турнира будут задействованы два ринга. Пришедших зрителей ждут и три профессиональных поединка. Это практика, которую ввела Федерация бокса России. Состязаться будут на турнире как мужчины, так и женщины».

Главный тренер сборной Дагестана по боксу, заслуженный тренер России Зубер Джафаров рассказал о том, каким составом будут представлены на турнире дагестанские боксеры: