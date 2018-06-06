Гайдарбек Гайдарбеков: «Боксерский турнир памяти Магомед-Салама Умаханова в этом году по-особенному значим» (видео) Подготовку к международному турниру по боксу памяти Магомед-Салама Умаханова обсудили сегодня в министерстве по физической культуре и спорту республики.
По словам статс-секретаря-заместителя министра спорта РД, олимпийского чемпиона по боксу Гайдарбека Гайдарбекова, в этом году турнир имеет особенное значение.
«Международный турнир по боксу памяти Магомед-Салама Ильясовича Умаханова — традиционное календарное наше мероприятие. Однако в этом году турнир по-особенному значим для нас. Он юбилейный, состоится в 20-й раз и к тому же совпал с еще одним юбилеем — 100-летием со дня рождения Магомед-Салама Умаханова. Поэтому оргкомитет турнира готовился к нему с особой ответственностью», — подчеркнул Гайдарбеков.
Он также сообщил, что в турнире примут участие спортивные делегации из 23 стран: Азербайджана, Латвии, Швеции, Нигерии, Индии, Египта, Польши, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Эстонии, Армении, Израиля, Анголы, Венесуэлы, Ганы, Пакистана, Норвегии, Монголии, Афганистана и России.
«На наш турнир всегда охотно приезжают боксеры. Не стал исключением и этот год. К сожалению, по объективным причинам не смогли приехать в этом году кубинцы. За то впервые в истории примут участие отдельным от сборной России составом боксеры из Крыма. Всего в турнире примут участие 210 боксеров. Впервые в истории турнира будут задействованы два ринга. Пришедших зрителей ждут и три профессиональных поединка. Это практика, которую ввела Федерация бокса России. Состязаться будут на турнире как мужчины, так и женщины».
Главный тренер сборной Дагестана по боксу, заслуженный тренер России Зубер Джафаров рассказал о том, каким составом будут представлены на турнире дагестанские боксеры:
«Сборную России будут представлять 20 боксеров, 6 из которых — это наши дагестанские ребята. Если говорить в целом о дагестанской команде, то, к сожалению, многие сильные наши боксеры не смогут принять участие в предстоящем турнире. Некоторые из них только завершили выступление на важных международных турнирах, и мы не можем их задействовать, другим наоборот предстоит выступить по линии сборной России на турнирах за рубежом. Это Муслим Гаджимагомедов, Садам Магомедов, Темирлан Хангишиев, Мурад Арсланбеков. Выступят же на турнире чемпион России Магомед Омаров, финалист чемпионата России Расул Салиев. Это если говорить о более известных наших боксерах. Помимо них есть много молодых боксеров, которые должны показать хороший бокс».