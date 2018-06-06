Прямая онлайн трансляция: Лоуренс Околи — Люк Уоткинс, Елеусинов — Сабо

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Лондоне (Англия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— Бой за титулы континентального чемпиона по версии WBA и чемпиона Британского Содружества в тяжёлом весе (до 90,7 кг) между Люком Уоткинсом (13-0, 9 КО) и Лоуренсом Околи (8-0, 6 КО).

Андеркард

— Бой за титул чемпиона Британского Содружества в полулёгком весе (до 57,2 кг) между Ризом Белотти (12-0, 11 КО) и Райаном Дойлом (16-2-1, 8 КО).

— Бой за титул интернационального чемпиона по версии WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) между Тедом Чизменом (13-0, 8 КО) и Полом Аптоном (15-0, 3 КО).

— 6-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) между казахстанцем Данияром Елеусиновым (1-0, 1 КО) и венгром Золтаном Сабо (24-11, 10 КО).

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (6 июня) — 21:00 (Киев/Москва), 00:00 (Астана)

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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