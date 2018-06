Фьюри провел битву взглядов против Сефери (фото)

В эту субботу Тайсон Фьюри сразится в Манчестере против албанца Сефера Сефери, который провел 23 боя и потерпел одно поражение.

Как сообщает Boxing Scene, сегодня, 6 июня, бойцы провели битву взглядов. В сети появились фотографии, на которых отчетливо видно преимущество Фьюри в росте и длине рук.

Photos: Tyson Fury, Sefer Seferi — Go Face To Face in Manchester https://t.co/jVdH7s6oQJ pic.twitter.com/0SoXWWQoH3

— BoxingScene.com (@boxingscene) 6 июня 2018 г.