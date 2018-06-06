Данияр Елеусинов не смог нокаутировать Золтана Сабо в Лондоне

Лондон, Англия. 27-летний олимпийский чемпион 2016 года в составе сборной Казахстана, полусредневес Данияр Елеусинов (2-0, 2 КО) не успешно дебютировал на британском ринге, не сумев нокаутировать, но и не оставив шансов венгерскому джорнимену Золтану Сабо (24-12, 10 КО).

Подопечный Эдди Херна , Елеусинов победил Сабо в 6-раундовом поединке со счётом 60-54 по мнению рефери, который выполнял роль и единственного официального оценщика происходящего в ринге.

Добавим, что Сабо провёл поединок всего четырьмя днями ранее (победив на родине посредственного соотечественника), а следующий бой Данияра запланирован на 28 июля также в Лондоне.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Елеусинов-Сабо (появится позже)

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