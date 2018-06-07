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IBF лишила боксера Головкина чемпионского пояса
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IBF лишила боксера Головкина чемпионского пояса 

SPORT24.ru 1 час назад
Международная боксерская федерация (IBF) лишила казахстанского боксера Геннадия Головкина чемпионского пояса по версии организации, сообщает Mirror. Причиной тому стал отказ Головкина от поединка с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко. Этот поединок должен был состояться до 3 августа 2018 года.
Команда Головкина планирует провести в сентябре повторный поединок против Сауля Альвареса. Прошлой осенью встреча боксеров закончилась вничью.
Головкин 5 мая провел бой против Ванеса Мартиросяна и победил нокаутом во втором раунде, защитив чемпионские пояса по версиям IBF, IBO, WBA и WBC в среднем весе.
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