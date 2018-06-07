Шафиков и Богачук побеждают в Голливуде

The Avalon, Голливуд, Лос-Анджелес, США. Украинский проспект первого среднего (до 69,9 кг) веса (до 66,7 кг) Сергей Богачук (8-0, 8 КО) одержал раннюю досрочную победу над 40-летним мексиканским джорнименом Сесаром Сориано Беруменом (26-38-3, 16 КО). Интригующего противостояния ожидаемо не получилось. Богачук контролировал дистанцию джебом, обрабатывал корпус оппонента хуками. В 1-м раунде Берумен дважды побывал на настиле ринга. Сперва зевнул правый в голову, а за несколько секунд до окончания раунда пропустил левый хук в челюсть. Во 2-м раунде Берумен действовал активнее, пытался отвечать атакой на атаки украица и вынудил Богачука промахиваться чаще. Но на последних секундах трёхминутки украинец пробил левым хуком по корпусу Берумена — тот упал на канвас и, как оказалось, передумал выходить на 3-й раунд.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Богачук-Берумен (появится в скором времени)

В главном событии вечера боец второго полулёгкого веса (до 59 кг) россиянин Денис Шафиков (39-4-1, 20 КО) победил единогласным судейским решением стойкого мексиканского джорнимена Эктора Рубена Амбриса Суареса (12-7-1, 6 КО). Шафиков традиционно провёл поединок в атаке, оказывал непрекращающееся давление на оппонента. Тот сперва пытался отвечать, но с каждым раундом всё больше и чаще переходил в режим выживания. Особенно близким к досрочной победе россиянин был в 3-м раунде — зажал оппонента у канваса, нанёс несколько акцентированных ударов, но тот вовремя спасся в клинче. Бой прошёл всю отведенную дистанцию (8 раундов) и завершился победой Шафикова: 79:72, 77:75 и 79:73.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Шафиков-Суарес (появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.