Ещё
Промоутер Головкина пожаловался на ошибку IBF
Далее:
Читайте также:
Ещё

Промоутер Геннадия Головкина: «IBF поступила несправедливо» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Reuters
Промоутер чемпиона в среднем весе (WBC, WBA Super, IBO) Геннадия Головкина Том Леффлер заявил, что решение IBF забрать у боксера чемпионский пояс стало для команды казахстанца неожиданностью.
Решение было принято из-за отказа дать письменное соглашение на бой с претендентом Сергеем Деревянченко.
— Это абсолютно неожиданное для нас решение. Речь шла просто о том, чтобы отложить бой с Сергеем Деревянченко, но мы не отказывались от этого поединка! — приводит Las Vegas Review Journal слова Леффлера. — IBF поступила несправедливо, лишив Геннадия титула — не знаю, как в организации пришли к такому решению отнять у Головкина пояс.
В ближайшее время организация выберет двух претендентов на вакантный титул.
Спорт-Экспресс: последние новости
Головкин лишен чемпионского титула по версии IBF Андрей Рябинский: "Чилемба стал соперником Бивола" Ломаченко предстоит операция на правом плече
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пробила дно рейтинга FIFA149
Карякина обвинили в договорняках20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018414
Похищен знаменитый кубок22
Абрамович наказал Британию623
Видео
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:04
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Россия пробила дно рейтинга FIFA
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:30
ФИФА запретила Чичерину в России
Футбол Статьи
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение