Промоутер Головкина пожаловался на ошибку IBF

Промоутер Геннадия Головкина: «IBF поступила несправедливо»

Промоутер чемпиона в среднем весе (WBC, WBA Super, IBO) Геннадия Головкина Том Леффлер заявил, что решение IBF забрать у боксера чемпионский пояс стало для команды казахстанца неожиданностью.

Решение было принято из-за отказа дать письменное соглашение на бой с претендентом Сергеем Деревянченко

— Это абсолютно неожиданное для нас решение. Речь шла просто о том, чтобы отложить бой с Сергеем Деревянченко, но мы не отказывались от этого поединка! — приводит Las Vegas Review Journal слова Леффлера. — IBF поступила несправедливо, лишив Геннадия титула — не знаю, как в организации пришли к такому решению отнять у Головкина пояс.

В ближайшее время организация выберет двух претендентов на вакантный титул.