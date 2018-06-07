Ещё
Диллиан Уайт определился с оппонентом — это не Ортис и не Пулев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диллиан Уайт определился с оппонентом — это не Ортис и не Пулев 

Vringe.com 55 минут назад
Фото: Vringe.com
Британский супертяж Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) долго выбирал из двух элиминаторных поединков — по версии WBC против кубинца Луиса Ортиса (28-1, 24 КО) и по версии IBF против Кубрата Пулева (25-1, 13 КО) из Болгарии. Но в итоге выбрал третий вариант — 28 июля на лондонской арене O2 Уайт поборется против бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера (24-1, 18 КО) из Новой Зеландии.
Напомним, по слухам Паркер должен был встретиться 18 августа в США против местного супертяжа Брайанта Дженнингса (23-2, 13 КО). Американец первым сообщил о том, что бой не состоится, а Паркер подерётся в Британии против Уайта.
Позже промоутер Уайта Эдди Херн (Matchroom Boxing) подтвердил информацию. По словам Херна, планируется масштабное шоу, которое будет транслироваться в Британии на PPV.
Стороны уже провели пресс-конференцию, и бойцы отметились рядом заявлений.
Паркер: «Мы оба дрались против (чемпиона WBA Super, IBF, WBO) Джошуа. Но один из нас закончил бой на ногах, а второй — на канвасе ринга. Вот вам и ответ, кто чего из нас стоит».
Уайт: «В ринге будет много крови, боли и непременно будет нокаут. Он — хороший и смелый боец, но ему ничего не светит. Он закончит бой на канвасе. Я его жёстко вырублю».
Читайте также: Джошуа разбушевался: Фьюри — жулик, а Паркера в следующий раз ждёт нокаут!
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Геннадий Головкин больше не чемпион IBF Бивол — о Чилембе: Они с Баррерой примерно одного уровня Мигель Берчельт рад возвращению домой, обещает огорчить Барруша
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пробила дно рейтинга FIFA146
Карякина обвинили в договорняках19
Австралия бойкотирует ЧМ-2018414
Похищен знаменитый кубок21
Абрамович наказал Британию623
Видео
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:04
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Россия пробила дно рейтинга FIFA
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:30
ФИФА запретила Чичерину в России
Футбол Статьи
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение