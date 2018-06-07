Диллиан Уайт определился с оппонентом — это не Ортис и не Пулев

Британский супертяж Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) долго выбирал из двух элиминаторных поединков — по версии WBC против кубинца Луиса Ортиса (28-1, 24 КО) и по версии IBF против Кубрата Пулева (25-1, 13 КО) из Болгарии. Но в итоге выбрал третий вариант — 28 июля на лондонской арене O2 Уайт поборется против бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера (24-1, 18 КО) из Новой Зеландии.

Напомним, по слухам Паркер должен был встретиться 18 августа в США против местного супертяжа Брайанта Дженнингса (23-2, 13 КО). Американец первым сообщил о том, что бой не состоится, а Паркер подерётся в Британии против Уайта.

Позже промоутер Уайта Эдди Херн (Matchroom Boxing) подтвердил информацию. По словам Херна, планируется масштабное шоу, которое будет транслироваться в Британии на PPV.

Стороны уже провели пресс-конференцию, и бойцы отметились рядом заявлений.

Паркер: «Мы оба дрались против (чемпиона WBA Super, IBF, WBO) Джошуа. Но один из нас закончил бой на ногах, а второй — на канвасе ринга. Вот вам и ответ, кто чего из нас стоит».

Уайт: «В ринге будет много крови, боли и непременно будет нокаут. Он — хороший и смелый боец, но ему ничего не светит. Он закончит бой на канвасе. Я его жёстко вырублю».

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