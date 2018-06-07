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Паркер и Уайт сразятся 28 июля в Лондоне
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Паркер и Уайт сразятся 28 июля в Лондоне 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландский боксёр Джозеф Паркер вернётся на ринг 28 июля в рамках большого вечера профессионального бокса, который состоится в Великобритании.
В Лондоне на арене «О2» боксёр проведёт поединок против обладателя титула WBC Silver в супертяжёлом весе британца Диллиана Уайта. Ранее было заявлено, что Уайт выйдет на ринг 21 июля, но в итоге бой Диллиана перенесли на неделю.
О проведении поединка на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил промоутер Эдди Хирн.
Посмотреть фото можно на странице Эдди Хирна в «Твиттере».
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