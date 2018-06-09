Уорд назвал условия для поединка с Беллью 

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд прокомментировал слухи о возвращении в спорт и возможном противостоянии с почётным чемпионом мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью.
«Беллью и Хирн говорят о моём возвращении. Но они не присылали мне никаких предложений. Это просто разговоры. Я знаю, что делает Тони, он просто ищет хороших денег. И я не могу винить его за это. Если у Беллью будет пояс, то, возможно, я рассмотрю возможность боя. Потому что для меня дело не заключается не в деньгах, а в наследии. Но сначала он должен встретиться с действующим чемпионом, с Усиком», — рассказал американец в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.