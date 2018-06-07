Беринчик, Малиновский, Чухаджян, Скороход и другие: 23 июня в Киеве

Пресс-релиз 23 июня большой бокс после длительного перерыва возвращается в киевский Дворец спорта. Этим субботним вечером главная крытая арена столицы примет крупномасштабный турнир с участием известных, титулованных и перспективных украинских мастеров кожаной перчатки, организованный одной из ведущих и наиболее активных промоутерских компаний Украины — Sparta Boxing Promotions. Главным событием вечера станет 10-раундовый рейтинговый поединок серебряного призёра чемпионата мира и Олимпийских игр среди любителей Дениса Беринчика (8-0, 5 КО). Предыдущий бой в декабре прошлого года принёс Денису первый титул на профиринге — чемпионский пояс по версии WBO Oriental в лёгком весе (до 61,2 кг) он завоевал благодаря досрочной победе над филиппинцем Алланом Валлеспином.

Первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO среди молодёжи в полусредней категории (до 66,7 кг) проведёт талантливый 22-летний киевлянин Карен Чухаджян (11-1, 5 КО). Ведущий боксёр Sparta Boxing Promotions завоевал чемпионское звание в сентябре 2017-го, ярко вырубив красивейшим нокаутом в 5-м раунде ранее небитого представителя Нидерландов Стива Суппана. А уже в декабре Карен успешно прошёл испытание опытнейшим южноафриканцем Али Фунекой, не оставив матёрому визави шансов по итогам 8-раундового противостояния.

Обладатель титула чемпиона Европы WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) Олег Малиновский (22-0, 6 КО), находящийся в непосредственной близости от боя за титул чемпиона мира по одноимённой версии, выступит в 8-раундовом рейтинговом поединке. Последнюю успешную защиту Олег записал на свой счёт в декабре, нокаутировав в первом раунде венгра Давида Берну.

29-летний нокаутёр из Славутича Станислав Скороход (17-1, 14 КО) поборется за первый в профессиональной карьере международный титул — интерконтинентального чемпиона по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг). Станислав был очень активен в прошлом году, проведя пять поединков в Канаде и Украине. Что примечательно — ни один из его соперников не задержался в ринге дольше четырёх раундов.

8-раундовые поединки в рамках вечера ожидают 21-летнего броварчанина Арама Фанияна (12-0, 1 КО) и 23-летнего мариупольца Андрея Великовского (11-2, 6 КО), представляющих Sparta Boxing Promotions. Карьеры боксёров развиваются разными векторами: если Арам пока выступает и побеждает исключительно в Украине, то Андрей за последнее время уже дважды отбоксировал на чужбине. И если в первом случае пресловутое «домашнее судейство» не позволило ему увезти победу из Италии, то крайний поединок в апреле этого года он досрочно завершил в свою пользу в Финляндии.

Ответственная миссия открывать файткард выпала профдебютанту и потенциальному новичку SPB Владу Танцюре, которому предстоит провести 4-раундовый просмотровый поединок.

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