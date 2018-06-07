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Видео боя: Сергей Богачук — Сесар Берумен
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Видео боя: Сергей Богачук — Сесар Берумен 

Vringe.com 44 минуты назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Сергеем Богачуком и  Сесаром Беруменом, который состоялся 6 июня 2018 года в Голливуде (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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