Де ла Хойя и Сальгадо прошли взвешивание: результаты и фото

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Turning Stone Resort & Casino в Вероне (США). Боксёры показали следующий вес: Диего де ла Хойя (20-0, 9 КО) — 55,3 кг Хосе Сальгадо (36-4-2, 29 КО) — 55,3 кг Бой за титулы NABF и WBO NABO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Трэвел Мэзион (12-0, 11 КО) — 69,2 кг Дэкуэн Арнетт (17-1, 9 КО) — 69,4 кг 8-раундовый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) Айзек Родригес (24-2, 19 КО) —? Фрэнки Филлипоун (25-7-1, 9 КО) —? 8-раундовый бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу, возможно, появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.