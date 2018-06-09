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Де ла Хойя вынудил капитулировать Сальгадо
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Де ла Хойя вынудил капитулировать Сальгадо 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Turning Stone Resort & Casino, Верона, штат Нью-Йорк, США. 23-летний проспект второго легчайшего веса (до 55,3 кг) Диего де ла Хойя (21-0, 10 КО) защитил титулы NABF и WBO NABO в бою с соотечественником-гейткипером Хосе Сальгадо (36-5-2, 29 КО). В преддверии боя Сальгадо обрушил поток грязи на де ла Хойю — бойцы должны были встретиться намного раньше, 14 декабря 2017-го года, но проспект провалил взвешивание и бой был отменён. Что-либо противопоставить де ла Хойе в ринге Сальгадо не сумел. Проспект оказывал непрекращающееся давление с первой секунды боя, отметился практически в каждом раунде парочкой точных и акцентированных попаданий. Во 2-м раунде после столкновения головами возле правого глаза Сальгадо появилось рассечение. А в 5-м раунде почти аналогичное рассечение красовалось и возле левого глаза. Несколько раз Сальгадо пытался перехватить инициативу и даже инициировал рубку кость в кость, но не преуспел — сказалось преимущество в ударной мощи проспекта. Односторонний поединок завершился после седьмого раунда. Угол Сальгадо принял решение остановить бой.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя де ла Хойя-Сальгадо (возможно, появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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