Джермелл Чарло и Санта Крус защитили титулы на вечере бокса в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился вечер профессионального бокса, в рамках которого прошло сразу два титульных боя. В первом из них чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло легко победил Остина Траута. В ходе боя последний дважды побывал в нокдауне, но сумел выстоять все 12 раундов. По итогам противостояния один из судей поставил неоднозначные 113:113, двое других отдали победу Чарло — 115:111, 118:108.

В другом титульном бою чемпион по версии WBA Super в полулёгком весе Лео Санта Крус устроил яркую рубку с чемпионом по версии WBA Regular Абнером Маресом. Поединок прошёл с большим количеством жёстких разменов, а по итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Санта Крусу — 115:113, 116:112, 117:111.