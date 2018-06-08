Джермелл Чарло и Траут показали равный вес

В ночь с 9 на 10 июня (мск) в Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого очередную защиту титула чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе будет проводить Джермелл Чарло . Его соперником станет Остин Траут. В преддверии поединка бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали равный вес — 69,9 кг.

На этом же турнире будет проведён еще один титульный бой. Чемпион мира по версии WBA Super в полулёгком весе Лео Санта Крус встретится с чемпионом мира по версии WBA Regular Абнером Маресом. Первый в канун боя показал на весах 56,8 кг. Вес Мареса составил 57 кг.