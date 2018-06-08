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Фото: Санта Крус, Марес, е-Чарло и Траут на финальной пресс-конференции
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Фото: Санта Крус, Марес, е-Чарло и Траут на финальной пресс-конференции 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) прошла финальная пресс-конференция с участием главных участников вечера бокса от функционера Эла Хэймона. 9 июня на местной арене Staples Center состоится масштабное шоу из серии Premier Boxing Champions.
В главном событии вечера мексиканцы Лео Санта Крус (34-1-1, 19 КО) и Абнер Марес (31-2-1, 15 КО) определят единственного чемпиона WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) — Санта Крус является «суперчемпионом» организации, а Марес — «обычным».
Бойцы встречались ранее. В августе 2015-го года парни выдали невероятную схватку, признававшуюся одним из лучших поединков года, а победу решением большинства судей отпраздновал Санта Крус.
В андеркарде защиту титула WBC в весе до 69,9 кг проведёт американец Жермелл Чарло (30-0, 15 КО). Противостоять ему будет соотечественник Остин Траут (31-4, 17 КО).
Фото: Stephanie Trapp/BoxingScene
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