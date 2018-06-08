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Санта Крус и Марес провели дуэль взглядов
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Санта Крус и Марес провели дуэль взглядов 

Чемпионат.com 1 час назад
Накануне матча-реванша между Лео Санта Крусом и Абнером Маресом, которые встретятся в субботу, 9 июня в Staples Center в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, боксёры провели дуэль взглядов.
Санта Крус и Марес должны объединить титулы WBA в полулёгком весе. Лео является «суперчемпионом» организации, а Абнер — «регулярным».
Посмотреть фото можно на странице Абнера Мареса в «Твиттере».
Первый бой соперники провели в 2015 году — Лео победил Абнера решением большинства судей и завоевал чемпионский титул, а организация матча-реванша заняла почти три года, сообщает Seconds Out.
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