Санта Крус и Марес провели дуэль взглядов

Накануне матча-реванша между Лео Санта Крусом и Абнером Маресом, которые встретятся в субботу, 9 июня в Staples Center в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, боксёры провели дуэль взглядов.

Санта Крус и Марес должны объединить титулы WBA в полулёгком весе. Лео является «суперчемпионом» организации, а Абнер — «регулярным».

Посмотреть фото можно на странице Абнера Мареса в «Твиттере».

Первый бой соперники провели в 2015 году — Лео победил Абнера решением большинства судей и завоевал чемпионский титул, а организация матча-реванша заняла почти три года, сообщает Seconds Out.