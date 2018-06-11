Боб Арум: Принять избиение от Кроуфорда — это не бесчестие

Глава промоутерской компании Top Rank прокомментировал поединок новоиспечённого чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (33-0, 24 КО) и Джеффа Хорна (18-1-1, 12 КО), который состоялся 9 июня в Лас-Вегасе (США) и завершился досрочной победой Джеффа в 9-м раунде.

Верь, да не завирайся — репортаж vRINGe о бое Кроуфорд-Хорн

О бое «В этом поединке Кроуфорд дрался как левша. Обычно, когда он соревнуется с правшами, он меняет стойки в течение боя, но сегодня он дрался в левосторонней стойке».

О Кроуфорде «Он изумительный боец. Я говорил это всем. Он напоминает мне Шугара Рэя Леонарда — и это для меня большой, большой комплимент, потому что я всегда думал, что Леонард был лучшим, и тот парень (Кроуфорд) равный или даже лучше Рэя».

О будущем для Кроуфорда «Впереди много больших боёв. Вы знаете, мы находим ему лучших возможных оппонентов. Что важно, так это то, что Кроуфорд пропустил много времени из-за травмы руки. Он не дрался 8-10 месяцев. Мы подыщем ему противника и надеемся вернуться к делу в октябре. Будущее неограниченно. Мы связаны с платформой ESPN, мы имеем даты, и мы собираемся организовывать бои Теренсу так часто, как он и его тренер захотят. Это может быть и три, и четыре боя за год. Мы имеем даты для него, так что это всё больше зависит он него, как часто он захочет драться»

О Джеффе Хорне «Выйти в ринг и принять избиение от такого элитного бойца как Кроуфорд — это не бесчестие. Он выдал хорошее выступление. Он был конкурентоспособным с Кроуфордом? Нет, но я не знаю бойца, который, на самом деле, будет конкурентоспособным с Кроуфордом. Я хотел бы сохранять связь с Джеффом Хорном. Я люблю Брисбен, я люблю Квинсленд. Мне понравились два боя Хорна, в которых я был его со-промоутером (Хорн-Коркоран, Пакьяо-Хорн). Я бы определённо хотел бы вернуться в Квинсленд и остальную часть Австралии для того, чтобы делать промоушн поединков. Это большая спортивная нация. Я хотел бы сделать ещё несколько боёв с Хорном. Я думаю, что он храбрый боец. Он был в ринге с суперэлитным бойцом. Давайте увидим его с обычными полусредневесами. Мы имеем много таких бойцов, которые дерутся за Top Rank».

О трансляции боя в приложении ESPN+ «Это приложение и цифровой мир — это бесконечность. Я имею ввиду, вы не видели ничего подобного ранее. Это как развлекательный канал Netflix , где вы можете найти 500 фильмов и сериалов. ESPN+ для спорта, как Netflix для развлечения. Это будущее. Через 10-20 лет люди будут смотреть развлечения и спорт преимущественно с цифровых платформ».

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