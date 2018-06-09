Поединок Кроуфорда и Хорна не будет показан на американском ТВ

В наше время телевидение уже продолжительное время сдаёт позиции интернету и гаджетам, и эта тема не может не затронуть профессиональный бокс. Пока Эдди Херн заключает рекордные сделки и запускает интернет-медиаплатформу DAZN для трансляции боксёрских поединков, телеканал ESPN делает шаг на опережение.

Канал ESPN является общедоступным на территории США, в отличие от главных конкурентов по вещанию профессионального бокса: HBO и Showtime. Ещё в 2017 году канал заключил партнёрское соглашение с компанией Top Rank на организацию трансляций её боксёрских вечеров. За это время наиболее топовыми поединками по просмотрам были Пакьяо–Хорн, Кроуфорд–Индонго, Ломаченко–Ригондо, Вальдес–Куигг, Линарес — Ломаченко. В дополнение канал заключил сделку с UFC и с января 2019 года будет транслировать бои ММА.

Следующим стратегическим шагом стал запуск приложения ESPN+, на котором, что касается бокса, можно вживую наблюдать вечера от Top Rank, а также просматривать прошедшие поединки. В приложении можно не только увидеть главные бои вечера, но и полностью посмотреть все бои андеркарда. Приложение доступно во всем мире. Стоимость месячной подписки составляет $4.99.

Теперь же ESPN пошёл на очень рисковый шаг, который уже вызвал шквал критики в США. Дело в том, что субботний поединок Джеффа Хорна с Теренсом Кроуфордом , за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе, будет транслироваться только через приложение ESPN+ и не будет транслироваться основным каналом ESPN.

Арум на этот счет заявил: «Бой был отложен, и мы пересмотрели наше соглашение с ESPN для того, чтобы принять во внимание цифровую платформу (ESPN+). Мы хотели в действительности начать с блокбастера. Кроуфорд — это постер ESPN. Они действительно опекали его, суетились над ним».

Месть американского Пакьяо — представление боя Кроуфорд-Хорн от vRINGe

Арум считает, что Кроуфорд будет идеальной фигурой для увеличения подписок на приложение: «Вопрос не в том, кто лучший боец, он (Кроуфорд) или Ломаченко, но он американец, это подходит для нашей аудитории, и они (ESPN) хотели показать его бой, где он постарается взять титул в третьей весовой категории. Они (ESPN) также в курсе, что много людей знают Хорна, потому что около 5 миллионов зрителей смотрели его бой с Мэнни Пакьяо».

Босс Top Rank не видит проблемы в просмотре будущего поединка: «Вы можете использовать бесплатный период в приложении, который доступен в течение первых 7 дней. Вы можете посмотреть бой и удалить приложение. В приложении вы найдёте много других видов спорта, но бокс — это его особенность. В приложении находятся 80 боёв из истории, некоторые из них легендарные. Если вы хотите увидеть карьеру Кроуфорда, каждый из его боёв — они все в приложении. Это действительно нечто. Я прошу вас всех оценить приложение. Если я ошибаюсь, если, я несу вам чепуху — удалите его через 7 дней, оно не будет вам стоить и цента».

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