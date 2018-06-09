Артур Бетербиев проиграл в суде своему промоутеру

Вынесен вердикт по делу чемпиона IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева (12-0, 12 КО) — суд постановил, что контракт россиянина с промоутером Ивоном Мишелем (GYM Promotions) действителен до 2021-го года.

Бетербиев подписал контракт с Мишелем в 2013-ом году, а в 2015-ом продлил до 2021-го года. Сторона россиянина настаивала на том, что контракт с промоутером недействителен, т.к. противоречит правилу Liquor, Racing and Gaming Regime, согласно которому предусматривается подписание контрактов между промоутерами и бойцами на срок до двух лет.

Также Бетербиев утверждает, что компания GYM Promotions периодически не соблюдала условия контракта, особенно касаемо финансовых выплат — якобы бойцу задерживали выплату призовых.

Судья постановил, что контракт до 2021-го года является легитимным. Претензии россиянина на то, что GYM Promotions не выполнила одно из контрактных обещаний (четыре поединка в год) были также отклонены — Бетербиев лично согласился принять участие в элиминаторе на титул чемпиона мира по версии IBF.

Напомним, в Top Rank Promotions планировали подписать контракт с Бетербиевым в случае, если россиянин сумел бы разорвать контракт с GYM Promotions.

Читайте также: Промоутер Бетербиева: Сделаем объединительные бои с Ковалёвым и Биволом

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.