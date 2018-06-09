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Артур Бетербиев проиграл в суде своему промоутеру
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Артур Бетербиев проиграл в суде своему промоутеру 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Вынесен вердикт по делу чемпиона IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева (12-0, 12 КО) — суд постановил, что контракт россиянина с промоутером Ивоном Мишелем (GYM Promotions) действителен до 2021-го года.
Бетербиев подписал контракт с Мишелем в 2013-ом году, а в 2015-ом продлил до 2021-го года. Сторона россиянина настаивала на том, что контракт с промоутером недействителен, т.к. противоречит правилу Liquor, Racing and Gaming Regime, согласно которому предусматривается подписание контрактов между промоутерами и бойцами на срок до двух лет.
Также Бетербиев утверждает, что компания GYM Promotions периодически не соблюдала условия контракта, особенно касаемо финансовых выплат — якобы бойцу задерживали выплату призовых.
Судья постановил, что контракт до 2021-го года является легитимным. Претензии россиянина на то, что GYM Promotions не выполнила одно из контрактных обещаний (четыре поединка в год) были также отклонены — Бетербиев лично согласился принять участие в элиминаторе на титул чемпиона мира по версии IBF.
Напомним, в Top Rank Promotions планировали подписать контракт с Бетербиевым в случае, если россиянин сумел бы разорвать контракт с GYM Promotions.
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