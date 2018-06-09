Бетербиев проиграл суд и не сумел разорвать контракт с промоутерской компанией

Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проиграл судебный спор с промоутерской компании GYM Promotions и её главой Ивоном Мишелем , сообщает BoxingScene.

Россиянин надеялся разорвать контракт с компанией, который будет действовать до 2021 года. Предпринимать попытку прекращения сотрудничества пришлось через суд. Но канадская фемида постановила, что нарушений соглашения не было, а потому причин объявлять о разрыве контракта нет.

Бетербиев, в случае победы в суде, намеревался подписать контракт с промоутерской компанией Top Rank. По словам Артура, его нынешние промоутеры не выполняют взятых на себя обязательств. В частности боксёр жаловался на несвоевременные выплаты гонораров и несоблюдение пункта контракта о количестве боёв в год.