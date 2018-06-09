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Бетербиев проиграл суд и не сумел разорвать контракт с промоутерской компанией
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Бетербиев проиграл суд и не сумел разорвать контракт с промоутерской компанией 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проиграл судебный спор с промоутерской компании GYM Promotions и её главой Ивоном Мишелем, сообщает BoxingScene.
Россиянин надеялся разорвать контракт с компанией, который будет действовать до 2021 года. Предпринимать попытку прекращения сотрудничества пришлось через суд. Но канадская фемида постановила, что нарушений соглашения не было, а потому причин объявлять о разрыве контракта нет.
Бетербиев, в случае победы в суде, намеревался подписать контракт с промоутерской компанией Top Rank. По словам Артура, его нынешние промоутеры не выполняют взятых на себя обязательств. В частности боксёр жаловался на несвоевременные выплаты гонораров и несоблюдение пункта контракта о количестве боёв в год.
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