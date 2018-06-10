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Российский боксер Бетербиев проиграл суд своему промоутеру
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Российский боксер Бетербиев проиграл суд своему промоутеру 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев проиграл суд промоутеру Ивону Мишелю, сообщает Boxing Scene.
По мнению суда, контракт между Бетербиевым и его промоутером будет действителен до 2021 года.
Отмечается, что сам боксер подписал соглашение с Мишелем в 2013 году, а 2015 продлил его сроком до шести лет.
Россиянин был недоволен политикой промоутерской компанией Мишеля и утверждал, что она не соблюдала условия контракта в плане финансовых выплат и призовых бонусов. При попытке разорвать соглашение, Бетербиев основывался на правиле, которое гласит, что контракт между промоутерами и бойцами не может быть заключен на срок свыше двух лет.
Всего на счету российского боксера 12 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что Бетербиев начнет переговоры о защите титула.
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