Российский боксер Бетербиев проиграл суд своему промоутеру

По мнению суда, контракт между Бетербиевым и его промоутером будет действителен до 2021 года.

Отмечается, что сам боксер подписал соглашение с Мишелем в 2013 году, а 2015 продлил его сроком до шести лет.

Россиянин был недоволен политикой промоутерской компанией Мишеля и утверждал, что она не соблюдала условия контракта в плане финансовых выплат и призовых бонусов. При попытке разорвать соглашение, Бетербиев основывался на правиле, которое гласит, что контракт между промоутерами и бойцами не может быть заключен на срок свыше двух лет.

Всего на счету российского боксера 12 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Бетербиев начнет переговоры о защите титула.