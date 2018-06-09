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Атлетическая комиссия Невады обнародовала гонорары Кроуфорда и Хорна
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Атлетическая комиссия Невады обнародовала гонорары Кроуфорда и Хорна 

Vringe.com 59 минут назад
Фото: Vringe.com
Атлетическая комиссия штат Невада обнародовала гонорары участников шоу от промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions) — масштабный вечер бокса состоится 9 июня на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
Обладатель титула WBO в весе до 66,7 кг австралиец Джефф Хорн (18-0-1, 12 КО) и претендент из США Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) заработают соответственно $1,25 миллиона и $3 миллиона (официально по контракту Хорну положено $500 тысяч, а Кроуфорду — $1,75 миллиона).
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Гонорары участников андеркарда гораздо скромнее.
Мексиканский обладатель титула WBO Latino в лёгком весе (до 61,2 кг) Антонио Моран (23-2, 16 КО) гарантированно получит $12,5 тысяч, а претендент из Пуэрто-Рико Хосе Педраса (23-1, 12 КО) $35 тысяч.
Американец Хосе Бенавидес (26-0, 17 КО) и венесуэлец Франк Рохас (22-0, 21 КО) встретятся в 10-раундовом бою в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг). За бой боксёры получат соответственно $35 тысяч и $15 тысяч.
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