Видео боя: Лео Санта Крус — Абнер Марес II

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского матча-реванша между Лео Санта Крусом и Абнером Маресом, который состоялся 9 июня 2018 года в Лос-Анджелесе (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.

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