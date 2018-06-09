Виктор Постол — о предстоящем поединке с Джошем Тейлором

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) украинец Виктор Постол (29-1, 12 КО) завершает подготовку к поединку против британца Джоша Тейлора (12-0, 11 КО), который запланирован на 23 июня в Глазго (Шотландия) и определит обязательного претендента на всё тот же титул WBC. О самочувствии, сопернике и мотивации Виктор рассказал в интервью телеканалу XSport.

«Всё проходит по плану, заканчивается предпоследняя неделя спаррингов, — говорит Постол. — Уже втянулся, я в форме и чувствую себя хорошо. Слава богу, без травм. Я доволен».

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«У Тейлора 12 боёв и 11 нокаутов, он уже имеет серебряный пояс чемпиона мира. Это уже говорит о том, что соперник серьёзный. Не подарок, — отмечает украинец. — У меня больше боёв и опыта, а он молодой и будет хотеть выиграть у меня досрочно. Я думаю, на него будет давить то, что он будет боксировать с самым сильным соперником в его карьере».

«Главная сложность для меня будет в том, что я буду боксировать у него на родине. Главное — справиться с эмоциями, и тогда всё будет хорошо. Я хочу снова «попасть в струю», выиграть у него и снова завоевать титул чемпиона мира, который сейчас находится у Хосе Рамиреса », — добавил он.

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