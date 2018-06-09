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Видео боя: Диего Де Ла Хойя — Хосе Сальгадо
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Видео боя: Диего Де Ла Хойя — Хосе Сальгадо 

Vringe.com 54 минуты назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Диего Де Ла Хойей и Хосе Сальгадо, который состоялся 8 июня 2018 года в Вероне (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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