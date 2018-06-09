Шувалов занял должность заместителя генерального секретаря Федерации бокса России 

В Федерации бокса России введена должность заместителя генерального секретаря по развитию и управлению интерактивного бокса и инвестиционной политике, которую занял Илья Шувалов.
Об этом сообщает пресс-служба федерации.
«Мы готовимся занять новую нишу в развитии и продвижении бокса в сети Интернет», — заявил глава федерации Умар Кремлёв.
Он выразил уверенность, что Шувалов привлечёт молодую аудиторию интернет-пользователей, что будет способствовать популяризации бокса по всей стране
«А также привлечёт инвестиции в наш любимый вид спорта. Все это делается для поддержки олимпийского бокса», — добавил функционер.
Ранее сообщалось, что казахстанский боксёр Геннадий Головкин лишился титула IBF.