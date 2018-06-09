Вместо Сондерса на бой с Мартином Марреем выйдет «угрожающий» мексиканец

Недолго горевал после отмены титульного поединка с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом британский ветеран Мартин Маррей (36-4-1, 17 КО): на 23 июня ему оперативно подыскали нового противника, которым стал 38-летний обладатель «серебряного» пояса WBC в суперсреднем дивизионе (до 76,2 кг) Роберто «La Amenaza» Гарсиа (41-3, 24 КО) из Мексики.

«Я был раздавлен тем, что Сондерс второй раз всё сорвал, но это отличная ему замена, — сдержанно радуется Мартин. — Роберто давно вызывал меня на бой в соцсетях, и я доволен, что мы так быстро всё организовали. Так что несколько месяцев тяжёлого труда не пропадут зря».

Мартин надеется — хорошая победа над Гарсией позволит ему закрепиться в рейтинге WBC, что даст возможность претендовать на более значимые бои.

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«Я не Сондерс и не боюсь Маррея», — коротко заявил ветеран, добавив, что запросто приедет в Лондон вместе с промоутером Доном Кингом , чтобы «победить ярко».

Гарсиа не проигрывает уже 13 боёв за последние 8 лет — со дня поражения по очкам Антонио Маргарито

Бой Маррей–Гарсиа состоится в Лондоне (Англия).

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