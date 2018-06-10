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Морис Хукер завладел чемпионским титулом, перебоксировав Терри Флэнегана
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Морис Хукер завладел чемпионским титулом, перебоксировав Терри Флэнегана 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Manchester Arena, Манчестер, Великобритания. Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между британцем Терри Флэнеганом (33-1, 13 КО) и Морисом Хукером (24-0-3, 16 КО) из США завершился победой последнего раздельным решением судей.
С первого раунда бой походил на тактическое противостояние стилистически разных бойцов. Левша Флэнеган много двигался, пытался действовать первым номером, комбинировать. Хукер работал через джеб, был нацелен на разовое попадание. В целом, стартовые раунды ушли в копилку американца — его попадания были ощутимее.
В 7-м раунде Флэнеган поднажал, но британцу мешало рассечение, полученное после столкновения головами. В чемпионских раундах снова был немногим лучше Хукер.
Не очень зрелищный и максимально близкий поединок прошёл все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи зафиксировали победу американца раздельным судейским решением: 115:113 (Хукер), 117:111 (Флэнеган) и 117:111 (Хукер).
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Флэнеган-Хукер (появится в скором времени)
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