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СМИ: Новоявленный чемпион Хукер примет участие в Суперсерии
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СМИ: Новоявленный чемпион Хукер примет участие в Суперсерии 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Американский боксёр первого полусреднего веса (до 63,6 кг) Морис Хукер (24-0-3, 16 КО) одолел фаворита из Британии Терри Флэнегана (33-1, 13 КО) в бою за вакантный титул WBO, после чего дал согласие на участие в турнире Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS), утверждает Ring TV.
Как мы сообщали ранее, в четвертьфинале турнира:
— чемпион WBA Кирилл Релих (22-2, 19 КО) из Беларуси встретится с обязательным претендентом из России Эдуардом Трояновским (27-1, 24 КО);
— проспекты Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО) из Швеции и Иван Баранчик (18-0, 11 КО) из Беларуси разыграют вакантный титул IBF.
Также ожидается участие в турнире «временного» чемпиона WBC Риджиса Прогрейса (21-0, 18 КО) из США, шотландского панчера Джоша Тейлора (12-0, 11 КО) и легковеса (до 61,2 кг) из США Райана Мартина (22-0, 12 КО).
Читайте также: Американский нокаутёр Риджис Прогрейс хочет бой с противником Постола Тейлором
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