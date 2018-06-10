Хукер победил Фленагана и стал новым чемпионом мира по версии WBO

В Манчестере в эти минуты проходит вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялся титульный поединок в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между Терри Фленаганом и Морисом Хукером . На кону встречи стоял вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO.

Противостояние изобиловало большим количеством клинчей и грязной борьбы, но в целом прошло в равной борьбе. По итогам двенадцати раундов судьи отдали предпочтение Хукеру, разделившись во мнении — 115:113, 111:117, 117:111.

Таким образом, Хукер впервые стал чемпионом мира, завоевав титул по версии WBO.