Как Тайсон Фьюри на ринг вернулся — видео от vRINGe.com

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеоподборку лучших моментов поединка-возвращения экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (26-0, 19 КО) против албанца Сефера Сефери (23-2, 21 КО), который состоялся 9 июня в Манчестере (Англия). Досрочную победу ввиду отказа соперника от продолжения борьбы в перерыве между 4-м и 5-м раундами одержал Фьюри.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Фьюри-Сефери

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