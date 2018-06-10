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Жермелл Чарло извалял Остина Траута, но победил решением
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Жермелл Чарло извалял Остина Траута, но победил решением 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Staples Center, Лос-Анджелес, штат Калифорния, США. Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Жермелл Чарло (31-0, 15 КО) победил соотечественника Остина Траута (31-5, 17 КО) судейским решением.
Чарло диктовал темп и дистанцию боя, сконцентрировавшись прежде всего на попаданиях по корпусу оппонента, преимущественно атакуя двоечками. Траут пытался работать вторым номером на контр-атаках.
В 3-м раунде претендент побывал в нокдауне — Чарло зажал соперника в углу, Траут в попытках уйти от удара потерял равновесие и рухнул на канвас. В дальнейшем претендент практически полностью сконцентрировался на выживании, изредка огрызаясь джебом.
После экватора Траут приспособился к шаблонным действиям Чарло и выровнял ход боя. Но в 9-м раунде снова побывал в нокдауне — прошёл левый хук в ухо.
Несмотря на желание победить досрочно, Чарло пришлось удовлетвориться малым — победой судейским решением: странные 113:113, 115:111 и 118:108.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Чарло-Траут (появится в скором времени)
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