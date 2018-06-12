Льюис поздравил Кличко со вступлением в Зал славы бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис поздравил украинца Виталия Кличко с включением в Международный боксерский зал славы. «Поздравляю моего друга и великого соперника Виталия Кличко со вступлением в Международный боксерский зал славы», — написал Льюис на своей странице в «инстаграмме».

Фото также доступно на странице Льюиса в социальной сети «Инстаграмм».

Ранее сообщалось о том, что Кличко стал первым представителем из Украины, который вошёл в Международный зал славы.

Стоит отметить, что британец нанёс Кличко одно из двух поражений в его карьере.