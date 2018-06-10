Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для музея бокса в Нью-Йорке

Вечный чемпион WBC в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко войдет в Международный зал боксерской славы, сообщает официальный сайт боксёра. В США Кличко примет участие в торжественной церемонии вхождения в Международный зал боксерской славы. Перед церемонией украинец принял участие в других мероприятиях. Кличко уже сделал отпечаток кулака, который традиционно оставляют новые члены зала и посетил музей славы мирового бокса.

Там Кличко был поражен легендарным рингом, который много лет стоял на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, и на котором боксировали Мухаммед Али и многие другие легенды мирового бокса. Среди этих имен Кличко нашел свое имя, а также имя брата.

«Мне очень приятно, что мы с Владимиром боксировали на одном ринге с теми, на кого равнялись, легендами, которых знают миллионы людей во всем мире. Я даже не ожидал увидеть этот ринг здесь», — отметил Кличко.