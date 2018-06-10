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Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для музея бокса в Нью-Йорке
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Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для музея бокса в Нью-Йорке 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Вечный чемпион WBC в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко войдет в Международный зал боксерской славы, сообщает официальный сайт боксёра. В США Кличко примет участие в торжественной церемонии вхождения в Международный зал боксерской славы. Перед церемонией украинец принял участие в других мероприятиях. Кличко уже сделал отпечаток кулака, который традиционно оставляют новые члены зала и посетил музей славы мирового бокса.
Там Кличко был поражен легендарным рингом, который много лет стоял на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, и на котором боксировали Мухаммед Али и многие другие легенды мирового бокса. Среди этих имен Кличко нашел свое имя, а также имя брата.
«Мне очень приятно, что мы с Владимиром боксировали на одном ринге с теми, на кого равнялись, легендами, которых знают миллионы людей во всем мире. Я даже не ожидал увидеть этот ринг здесь», — отметил Кличко.
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