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Видео боя: Эдуардо Эрнандес — Дриан Франсиско
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Видео боя: Эдуардо Эрнандес — Дриан Франсиско 

Vringe.com 55 минут назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Эдуардо Эрнандесом и Дрианом Франсиско, который состоялся 26 мая 2018 года в Мехико (Мексика). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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