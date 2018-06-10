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Бетербиев может провести бой с Джонсоном
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Бетербиев может провести бой с Джонсоном 

Советский спорт 3 часа назад
— Официальные торги на право организации боя между Артуром и британцем Каллумом Джонсоном должны состояться 19 июня. Предполагается, что поединок пройдет в августе в США, или в Великобритании. Для Артура это будет обязательная защита чемпионского титула, — цитирует брата Артура Абакара Бетербиева агентство «Р-Спорт».
Бетербиев завоевал чемпионский титул в ноябре 2017 года, во Фресно (США) нокаутировав немца Энрико Келлинга.
Ранее Артур Бетербиев проиграл суд промоутеру Ивону Мишелю.
Орган юстиции признал, что контракт между боксером из Чеченской республики и Мишелем действителен до 2021 года.
Бетербиев подписал контракт с Мишелем в 2013 году, а в 2015 продлил его до 2021.
Россиянин опирался на правило, что контракт между промоутерами и бойцами не может быть заключен на срок свыше двух лет. Бетербиев утверждает, что компания GYM Promotions периодически не соблюдала условия контракта в плане финансовых выплат.
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