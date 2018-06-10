Киладзе, Вашингтон и Кауффман прошли взвешивание: результаты, фото и видео

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Pioneer Event Center в Ланкастере, штат Калифорния (США). Бойцы показали следующий вес: Трэвис Кауффман (31-2, 23 КО) — 110,1 кг Скотт Александер (14-4-4, 8 КО) — 103,9 кг 10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

Джеральд Вашингтон (18-2-1, 12 КО) — 106,2 кг Джон Уэсли Ноуфайер (20-1, 16 КО) — 109,8 кг 10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

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