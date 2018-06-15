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Боб Арум: Ломаченко всё равно хочет драться в августе
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Боб Арум: Ломаченко всё равно хочет драться в августе 

Vringe.com 28 минут назад
Фото: Vringe.com
Американский промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) утверждает, что чемпион WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО), перенесший в конце мая артроскопическую операцию на повреждённом плече, рвётся в бой.
Назначенный ранее на 25 августа объединительный бой Ломаченко с чемпионом WBO мексиканцем Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО) был отменён по причине травмы украинца. Но по словам Арума, Ломаченко готов боксировать даже в августе.
«Только представьте себе, — говорит Арум. — Он перенёс операцию, а уже на следующий день начал понемногу использовать прооперированную руку. Он просто ненормальный. В плане физики он реально уникум. Обычно на это уходит три недели, а Ломаченко сразу же на глазах начал восстанавливаться. Закинулся болеутоляющими и полетел в Украину».
«Но самое невероятное знаете что? Он говорит мне: «Да всё ОК. Я готов драться в августе». У меня глаза на лоб полезли. Говорю ему: «Ни за что! Только через мой труп». Думаю, он вернётся в ринг раньше, чем мы планировали. Где-то в октябре-ноябре», — смеётся Арум.
«Ой, только не заставляйте меня выбирать лучшего, — машет руками глава Top Rank. — Кроуфорд или Ломаченко? Честно? Хрен его знает. Они оба просто невероятные».
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